К казахстанцам обращается КНБ

В настоящее время участились факты мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности, обращаются к гражданам, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Мошенники, в частности, осуществляют телефонные звонки, либо отправляют текстовые сообщения с просьбами или требованиями провести в их интересах финансовые и иные операции.

При этом гражданам сообщают о якобы оформлении на их данные денежных кредитов, которые использованы в преступных целях, а также угрожают привлечением к уголовной ответственности.

Нередко направляются файлы специально изготовленных документов с символикой КНБ (служебное удостоверение, фирменные бланки писем и приказов).

Напоминаем, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники КНБ полномочий предлагать гражданам проведение каких-либо финансовых операций не имеют.

В случае, если вы или ваши знакомые оказались в подобной ситуации, следует незамедлительно прекратить разговор/переписку и обратиться в полицию по телефону 102.

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