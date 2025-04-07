Мошенники в Казахстане действуют от имени «Казпочты» или почтальонов, сообщает Zakon.kz. Об этом 7 апреля рассказали в полиции Актюбинской области.
«Мошенники представляются сотрудниками «Казпочты» и сообщают о поступлении посылки на ваше имя. Они просят озвучить SMS-код для получения этой почты. К примеру, на уловки подобных мошенников попалась 45-летняя актюбинка. После звонка мошенников она оформила онлайн-кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге», – сообщили стражи порядка.
В случае такого звонка немедленно прекратите разговор.
«Это новый вид мошенничества на сегодняшний день. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе», – обратились в ДП.
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