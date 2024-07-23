К казахстанцам обратились из Нацбанка с важной информацией

Национальный Банк Казахстана сообщает о новых мошеннических схемах, связанных с подделкой аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, а также служебных удостоверений.

Злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook фейковые аккаунты, в том числе, якобы, «личные аккаунты» руководства Национального Банка Казахстана, осуществляют массовые фишинговые рассылки.

Кроме того, представляясь работниками Национального Банка Казахстана, злоумышленники направляют поддельные служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов.

«Напоминаем, что данные схемы могут реализовываться с участием подставных «работников правоохранительных органов или Национального Банка Казахстана» под предлогом «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов Республики Казахстан», — говорится в обращении.

В этой связи Национальный Банк Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Поскольку злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги.

«Дополнительно сообщаем, что Национальный Банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением. В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан», — сообщили в Нацбанке.

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