Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» призвала казахстанцев подготовить оригиналы документов, сообщает Zakon.kz
Причина – технические работы.
«Уважаемые пользователи, информируем о проведении внеплановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии». Технические работы запланированы 17 мая в период с 00:00 до 08:00″, – следует из обращения.
В указанный период, как уточнили в «НИТ», будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:
Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»).
Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства.
Cервисы Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК).
Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ».
Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.
«Для предотвращения возможных неудобств рекомендуем заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ. Благодарим за понимание!» – заключили в пресс-службе АО.
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