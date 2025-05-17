Пресс-служба АО «Национальные информационные технологии» призвала казахстанцев подготовить оригиналы документов, сообщает Zakon.kz

Причина – технические работы.

«Уважаемые пользователи, информируем о проведении внеплановых технических работ, направленных на обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы сопровождаемых проектов АО «Национальные информационные технологии». Технические работы запланированы 17 мая в период с 00:00 до 08:00″, – следует из обращения.

В указанный период, как уточнили в «НИТ», будет временно ограничен доступ к следующим государственным электронным сервисам:

Портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile (включая сервис «Цифровые документы»).

Порталы e-Otinish, E-license, а также системы Открытого правительства.

Cервисы Национального удостоверяющего центра РК (НУЦ РК).

Другие проекты, сопровождаемые АО «НИТ».

Сервисы государственных услуг в мобильных приложениях банков второго уровня и других системах, интегрированных через шлюз электронного правительства.

«Для предотвращения возможных неудобств рекомендуем заранее завершить все необходимые операции и подготовить оригиналы документов, если их предъявление потребуется в период проведения технических работ. Благодарим за понимание!» – заключили в пресс-службе АО.

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