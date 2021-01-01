К казахстанцам обратились накануне сильных морозов

В МВД обратились к казахстанцам накануне сильных морозов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первые дни января на территории республики ожидается сильное похолодание, а также усиление ветра, на дорогах сохранится гололедица. В ведомстве рассказали, как обезопасить себя в этот период.

«Гражданам необходимо учитывать, что гололед и низкие температуры могут вызвать нарушение в работе автотранспорта, дорожных служб, а также способствовать увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Рекомендуем водителям учитывать погодные условия, избегать в эти дни дальних поездок, особенно в гололед при порывистом ветре и метели. Лучше не садиться за руль, если вы не уверены в своих водительских навыках, а воспользоваться общественным транспортом», – отметили в МВД.

В морозы желательно воздержаться от пеших прогулок, отдыха на природе, рыбалки, катания на лыжах и снегоходах. Нельзя злоупотреблять спиртным. Алкоголь способствует снижению чувствительности к холоду и потере контроля над собой и ситуацией.

«Родители должны проверять, как одеваются дети, контролировать их движения на улице и не отпускать далеко от себя. В сельской местности, в случае метели и снежных заносов, выходить из домов нужно лишь в исключительных случаях. Необходимо обязательно сообщать семье или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь», – дополнили в ведомстве.

Если возникла крайняя необходимость в поездке между населенными пунктами, двигаться на автомобиле можно только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины нельзя отходить от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, необходимо подать сигнал прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну. Ждать помощь нужно в автомобиле, приоткрыв стекло для вентиляции и предотвращения отравления угарным газом при работающем моторе.

«Напоминаем, что в северных и центральных областях Казахстана ожидается понижение температуры до 32-37 градусов мороза, местами до –42. В Алматинской и Жамбылской областях до 20-25 градусов, а на севере этих регионов до 30 градусов мороза. В столице в новогоднюю ночь прогнозируется 28-30 градусов ниже нуля. Предупреждение об ухудшении метеоусловий направлено всем руководителям территориальных подразделений полиции. Министром внутренних дел поручено организовать контроль изменения погодных условий на подведомственной территории, выделить дополнительные силы и средства для помощи населению», – сообщили в пресс-службе МВД.

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