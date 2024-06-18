К казахстанцам обратились по поводу иностранной валюты

В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу, рекомендует Агентство по финансовому мониторингу РК.

Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки. Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга — банки второго уровня, обменные пункты, ломбарды, чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.

Расследование дел, связанных с изготовлением, хранением, перемещением или сбытом поддельных денег является исключительной подследственностью Агентства по финансовому мониторингу РК и его территориальных подразделений. Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, в 2022 г. – 44 уголовных дел).

Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в Российских рублях – 2 штуки на сумму 10 000 рублей. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге.

Одновременно разъясняем, что изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет НБРК либо иностранной валюты наказывается лишением свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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