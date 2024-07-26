К казахстанцам обратились по вопросу запуска льготного автокредитования

АО «Фонд развития промышленности» сообщает о фактах распространения в социальных сетях и интернете недостоверной информации касательно запуска пилотного проекта Программы льготного автокредитования.

Все сообщения о предполагаемом начале приема заявок и о возможности получении льготных условий кредитования на сайте https://autoneseie.kz//1cb/ являются ложными и не соответствуют действительности.

«Напоминаем, Фонд развития промышленности не реализовывает Программу льготного автокредитования. В июне 2023 года Фонд объявил о перераспределении средств Программы на Лизинговое финансирование пассажирских автобусов», — говорится в сообщении фонда.

Также отметили в фонде, что лицо, упомянутое в распространяемых сообщениях, некий Алибек Ахметов не является сотрудником АО «Фонд развития промышленности», номер телефона и веб-сайт также являются фейковыми.

«Мы призываем всех заинтересованных лиц обращаться только к официальным источникам информации – официальному сайту АО «Фонд развития промышленности» и официальным аккаунтам в социальных сетях. Любая информация о программах финансирования и о деятельности Фонда публикуется исключительно на этих платформах и затем распространяется через СМИ. Напоминаем, что распространение в СМИ ложной информации, может повлечь ответственность, предусмотренную законом», — отметили в фонде.

В целях привлечения к ответственности злоумышленников, Фондом инициировано обращение в соответствующие государственные структуры.

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