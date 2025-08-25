Национальный банк Казахстана обратился к гражданам с важной информацией.

Национальный Банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и т.д.) для снижения рисков мошенничества и кибератак.

Злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт.

Под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах злоумышленники также собирают персональные и биометрические данные граждан.

Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, при помощи нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы «безопасный счет».

Также злоумышленники выдают себя за работников Национального Банка Казахстана, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб, или правоохранительных органов. Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы.

Национальный Банк Казахстана призывает граждан усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:

не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;

не публиковать личную и финансовую информацию в сети Интернет;

проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;

избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.

Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган – Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В случае столкновения с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Организаторам наркошопа суд Костаная вынес приговор В Костанае судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети....

Оптимизировать некоторые автобусные маршруты хотят в Костанае Речь идет об изменении графика их движения. Сегодня эту информацию озвучили на очередном аппаратном совещании...

О жестких мерах за неуплату налогов напомнили казахстанцам Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в настоящее время при наличии налоговой задолженности...