С наступлением сезона отпусков всё больше путешественников выбирают самостоятельные поездки за границу, организуя отдых без помощи туроператоров. Однако аренда жилья или отелей через популярные платформы, сопряжена с рисками стать жертвой кибермошенников, информирует телеграм-канал @aqparatsaqsysy
Как действуют аферисты?
Злоумышленники взламывают учетные записи владельцев недвижимости на Booking.com и используют их для рассылки фальшивых сообщений. В этих письмах они требуют от клиентов подтвердить бронирование дополнительным платежом, угрожая отменой заказа в случае отказа.
Ещё одна распространённая схема — отправка фишинговых ссылок, ведущих на поддельные сайты, которые имитируют интерфейс Booking.com. На таких ресурсах мошенники собирают личные данные пользователей и похищают деньги через банковские переводы.
Как защититься?
Будьте внимательны к подозрительным сообщениям. Если вам приходит письмо или сообщение с требованием оплаты, не соответствующее условиям, указанным на официальной странице хозяина жилья в Booking.com, это повод насторожиться.
Проверяйте ссылки. Используйте сервисы, такие как VirusTotal, для анализа подозрительных URL. Однако помните, что новые угрозы могут отсутствовать в базах таких ресурсов.
Сверяйтесь с официальными условиями. Все детали оплаты обычно четко прописаны на сайте или в приложении Booking.com. При любых несоответствиях немедленно обращайтесь в службу технической поддержки платформы.
Не делитесь личными данными! Никогда не вводите банковские данные или персональную информацию на сайтах, вызывающих сомнения.
Безопасный отдых начинается с вас, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов, тщательно проверяйте все сообщения и предложения, связанные с бронированием. Воспользуйтесь акциями и спецпредложениями на Booking.com, чтобы выбрать лучшие условия для отдыха, и всегда сохраняйте бдительность.
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