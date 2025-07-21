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К костанайцам обратились с предупреждением

— Сегодня, 16:09
Изображение для новости: К костанайцам обратились с предупреждением

pixabay.com

Сообщение для костанайцев распространил Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом. 

21 июля 2025 года на территории акимата города Костанай, по улице Пушкина, 98 с 16.00 до 19.00 часов Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

«Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на ул. Пушкина. ​Просим граждан соблюдать спокойствие и руководствоваться официальной информацией государственных органов. Отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов», — говорится в сообщении.



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