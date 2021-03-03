В 10 ЦОНах области появятся дактилоскопические сканеры

Практически во всех ЦОНах Костанайской области в этом году появятся аппараты для дактилоскопии. Так называемые «живые» сканеры планируют использовать после введения в 2023 году всеобщего дактилоскопирования при получении документов. Однако систему работы нового оборудования в начале предстоит испытать. Этим займутся в ближайшие 2 года, а применять аппараты будут к трудовым мигрантам, передает alau.kz

Дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется в 2023 году. Планируется, что снимать отпечатки пальцев у людей будут при получении удостоверения личности и паспортов. Так как система будет действовать повсеместно, то и работать она должна слаженно. Для этого уже сейчас в нашем регионе хотят закупить несколько таких аппаратов для снятия отпечатков, после чего приступят к их тестированию.

«У нас есть время, чтобы поэтапно мы такие «живые» сканеры установили во всех городах и районах области. В настоящее время уже одобрена бюджетная заявка и выделены средства на установку на первом этапе в 10 ЦОНах области «живых» сканеров», — рассказал Кайрат Дутпаев, начальник управления миграционной службы Департамента полиции Костанайской области.

«Живой» сканер позволяет снять отпечатки без использования краски. Достаточно приложить к поверхности стекла ладонь или палец и аппарат сам отсканирует изображение, а затем передаст его в компьютер. Принцип прост и схож с работой привычного типографского оборудования. Вот только этот аппарат более чувствителен и способен распознать детальное изображение.

«Сейчас установлены в 4-х. Это города Костанай, Рудный, Тобыл и Житикара. До конца полугодия мы планируем еще в 6 районах установить, и тем самым на полугодие у нас будет ровно половина ЦОНов области обеспечена «живыми» сканерами»,- пояснил Кайрат Дутпаев.

Первый «живой» сканер появился в Костанайской области еще в 2019 году. И с мая 2020-го его передали в костанайский ЦОН. Весь прошедший год аппарат применяли к трудовым мигрантам, которым необходимо было внести в республиканскую базу данных отпечатки пальцев для получения разрешения на работу. На них и продолжат тестировать новое оборудование вплоть до введения всеобщего дактилоскопирования.

«С мая 2020 года по сегодняшний день 800 иностранных граждан были поставлены на учет. Когда будет введен в действие закон об обязательной дактилоскопии всех граждан, тогда естественно поток будет увеличиваться. На первом этапе дактилоскопированию будут подлежать те граждане, которые впервые получают документ и которые затем получают по обмену – тоже будет поэтапно»,- дал разъяснения начальник управления.

Если к середине лета в регионе удастся оснастить половину всех ЦОНов дактилоскопическими аппаратами, то внедрение «живых» сканеров продолжат и дальше. Для этого объявят о дополнительном закупе оборудования. И уже до конца этого года сканеры смогут появиться во всех 20 ЦОНах Костанайской области.

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