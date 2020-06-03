К масштабному ремонту дорог приступили в Костанайской области

К масштабному ремонту дорог приступили в районе имени Беимбета Майлина. За этот сезон подрядчикам предстоит освоить почти 2 миллиарда тенге, которые выделены из республиканского и областного бюджетов. Дороги будут отремонтированы по программе «Ауыл ел бесегi». Одна из них — подъезд к селу Увальное. Много лет местные жители обращались к властям, чтобы этот участок привели в порядок, поскольку в межсезонье передвигаться на легковых авто там было практически невозможно.

Дорожные строители монтируют один из трёх водоотводов, запроектированных для этого участка. Всего же фронт работы расчитан на 5,5 километров. Даже такой недлинный путь по грейдеру в непогоду отнимал много времени и сил у автомобилистов. Сегодня решение проблемы не просто сдвинулось с мёртвой точки, оно уже выполнено практически на 20%.

«Ну, пока вот сделаем, потом щебень завезём на дорогу. Здесь щебень, отсев, цемент будем мешать, засыпать, заровняем, а потом поливать будем, катать, как бетон. Потом сверху асфальт»,- говорит бригадир ТОО » Дорстрой материал — ХХI» Врам Мркоян.

Выигравшая тендер карагандинская фирма, ремонтом дорог по всему Казахстану занимается уже 15 лет. Нареканий к качеству и срокам исполнения у строителей нет. На подъезде к Увальному задействовано 5 единиц техники и 10 рабочих, причём шестеро из них — жители района Б. Майлина.

«На дорожные работы у нас через центр занятости 22 человека нам надо трудоустроить, на данный момент мы уже 10 человек трудоустроили. Сейчас по мере подачи заявки в центр занятости мы трудоустраваем. У нас есть свои планы, которые мы доведём до конца»,- сказал заместитель акима района им. Б. Майлина Мирас Ахметов.

Планы на текущий год в районе грандиозные. Только по реконструкции дорожного покрытия освоить нужно около двух миллиардов тенге.

«В 2020 г. по району Б. Майлина у нас выделено 1 миллиард 800 миллионов тенге из республиканского и областного бюджетов. Это по прграмме «Ауыл – Ел бесігі» 5 дорог делаем в поселке Тобол, вот эта работа у нас, подъезд к Увальному, проект составляет 163 миллиона, подъезд к поселке Береговое, 206 миллионов проект, областная дорога Набережное — Айет- Красносельское , 1 миллиард проектная мощность. Сейчас на всех участках подрядчики приступили к работам»,- добавил Мирас Ахметов.

Срок сдачи этого объекта — 31 октября. Но подрядчик обещает закончить гораздо раньше, если, конечно, погода не подведёт. В конечном виде обновлённая трасса будет иметь асфальтобетонное покрытие шириной 6 метров плюс по полтора метра обочины. Кстати, с вводом этой дороги в эксплуатацию, решится вопрос проезда не только в село, но и расположенный неподалёку от Увального свиноводческий комплекс. Там в рамках инвестиционного проекта начинается модернизация и расширение производства с созданием новых рабочих мест. А значит этот участок пути станет ещё более востребованным.

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