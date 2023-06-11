«К моему приезду вдруг начали латать дороги». Токаев накажет акимат области

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать сотрудников акимата, которые начали ремонтировать дорогу перед его приездом в область Абай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в область Абай.
На встрече с родственниками погибших при пожаре одна из жительниц области задала вопрос Президенту.
«Село Успенка. Никогда в жизни не было асфальта, всегда «гравийка»… В это село вообще никогда не делали асфальт. Дорогу размывает… Нам говорят, средств нет делать дорогу. А сейчас — вы приехали, все отремонтировали, даже вот такие лоскуты положили», — рассказала Президенту местная жительница.
Глава государства пообещал наказать чиновников. «Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!» — сказал он.