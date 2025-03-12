Депутат Екатерина Смышляева 12 марта в Мажилисе озвучила, что в проекте закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) хотят пересмотреть тарифы за обслуживание дома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смышляева подчеркнула, что в закон по вопросам ЖКХ вносятся конкретные типы сборов для жильцов: целевые и накопительные взносы.

«Сегодня тарифы утверждаются маслихатами. Маслихаты идут на этот шаг неохотно, потому что примешь большой тариф, избиратели спросят: почему принял такой тариф? Поэтому маслихаты годами либо тянут, либо принимают и потом несколько лет к нему не возвращаются, он не переутверждается. Содержать на такие тарифы дома очень тяжело. Мы понимаем, что помимо управления есть еще и сохранение жилищного фонда», – сказала депутат.

Она отметила, что по этой причине в проекте закона обсуждается привязка тарифа к МРП, чтобы он автоматически индексировался и маслихаты не возвращались к этому вопросу на протяжении нескольких лет.

«Кроме того, есть так называемые коэффициенты, которые привязаны к качеству жилья, то есть базовый тариф, есть коэффициент, например, старый дом, новый дом, дом с техническими обязанностями и так далее. Сейчас обсуждается момент, что эти коэффициенты должны входить сразу в минимальный тариф для дома и не голосоваться. Если жильцы что-то сервисное хотят сверху в этот тариф включить, то здесь уже будет происходить голосование за тариф. Сейчас над тарифом мы серьезно работаем», – озвучила Екатерина Смышляева.

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