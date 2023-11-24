К нам стремится циклон из районов Атлантики — прогноз

Атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток, а в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон.

С антициклоном прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5-10 мороза.

Но не успев установиться, антициклону придется покинуть нашу страну, так как в тыл к нему с запада смещается очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления.

А в температурном фоне резких изменений не ожидаются. Повезет лишь жителям южных регионов, где прогнозируется преимущественно погода без осадочная.

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