К Наурызу в Костанае вручили госнаграды: список награждённых

— Сегодня, 15:02
Изображение для новости: К Наурызу в Костанае вручили госнаграды: список награждённых

Фото пресс-службы акима области

В преддверии праздника Наурыз мейрамы аким Костанайской области Кумар Аксакалов от имени Президента Республики Казахстан вручил государственные награды жителям региона, внёсшим значительный вклад в развитие общества.

Как отметили в акимате, награждение стало признанием заслуг земляков и их ответственности перед обществом.

Фото пресс-службы акима области

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 16 марта 2026 года, орденом «Құрмет» награждены:

— Ирина Важничая, председатель территориальной избирательной комиссии Денисовского района;
— Ержан Кожабеков, руководитель КГУ «Региональная служба коммуникаций»;
— Рихсибай Мамедов, президент частного учреждения «Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова»;
— Нурлыхан Темирбеков, проректор НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынулы»;
— Динара Утебаева, руководитель общественного фонда «Гражданский Альянс Костанайской области «ГрИн».

Фото пресс-службы акима области

Отмечается, что государственные награды вручены за профессиональные достижения и вклад в общественную и социальную жизнь региона.



