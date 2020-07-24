К ноябрю «Костанай-Су» закончит ремонт на трёх улицах города

До начала ноября на участках Воинов-Интернационалистов, Победы и Сьянова не только появится новый трубопровод, но и завершат восстановительные работы по укладке дорожного полотна, передает alau.kz

В Костанае полным ходом идут ремонтные работы. И это не только замена дорожного полотна, но и трубопровода. В «Костанай-Су» рассказали, что намерены заменить 37 километров системы водоснабжения и водоотвода. Такая необходимость возникла по причине их износа. Он составляет больше 70 процентов.

«Проводится первое замена индустриального водовода диаметром 700 мм, замена по Воинов Интернационалистов канализации, диаметром 300, 500, 800. Проводится замена канализации по улице Шипина, диаметром 800 мм. Проводится диаметром 1000 мм по набережной Сьянова – там коллектор меняем. Делаем водовод диаметром 600 мм индустриальной зоны. Также меняем диаметром 500 мм Уральский водовод»,- перечислил директор «Костанай-Су» Еркебулан Файзулаев.

Ремонт большинства объектов, перечисленных директором «Костанай-Су», завершат в 2021 году. К этой осени работы закончат лишь на 3 улицах. Одна из них Воинов-Интернационалистов. Там замену коллектора проводит карагандинский подрядчик — компания «Стинк ТФК». Их силами заменят 1650 метров трубопровода. А потратят на это 333 миллиона тенге.

«Поставка трубопровода на сегодняшний день осуществлена в полном объеме. Работы будут завершены в ноябре текущего года. Подрядная организация на данном участке сейчас работает в границах проспекта Абая и улицы генерал Арыстанбекова. Дополнительно к этому снимается дорожное полотно по улице Воинов Интернационалистов от Маяковского до Гашека. Данные участки автодороги будут закрыты»,-прокомментировал Виталий Панаетов, главный инженер «Костанай-Су».

Сотрудники «Костанай-Су» говорят, что новый трубопровод должен прослужить около 50 лет. С таким расчетом трубы меняют и по улице Победы, параллельно захватывая участок улицы Сьянова. Ремонт на этих улицах также завершат к началу ноября.

«На данный момент выполнены работы по улице Победы от Баймагамбетова – Сьянова. Параллельно ведутся работы на отрезке улиц Шаяхметова – 1 мая. Порядка 3 кварталов осталось проложить трубопровода»,- сообщил Виталий Панаетов.

Общая сумма, которую потратят на ремонт всех объектов, составила 8,5 миллиардов тенге. Частично эти средства взяли из сумм уже заложенных в тариф. Но большая часть, то есть 7,8 миллиардов, пришли из местного бюджета. Эти средства выданы без условий возврата.

«Это в свою очередь не повлияет на тариф. И в тоже время дает возможность нам провести замену основных средств и увеличить срок эксплуатации, аварийность снизить и улучшить качество предоставляемых услуг»,- сказал Еркебулан Файзулаев.

В отношении отключений воды потребителей просят не беспокоиться. На время всех проводимых работ долгосрочных отключений не планируется. Максимальное перекрытие подачи может проходить только в течение суток.

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