К ноябрю вслед за дизелем в Казахстане подорожал и бензин

Нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен, передают kolesa.kz

Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС, как одна, подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia, к примеру.

С бензином ситуация в последние месяцы была куда спокойнее. Цены на АИ-92 держались в пределах 168–175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть «Газпрома». Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина. Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды — сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге.

На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр. Единственным исключением является «Газпром», где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге.

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