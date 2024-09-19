К паводковому периоду уже начали готовиться в Костанайской области

После масштабного паводка этого года, в области начали заблаговременно готовиться к будущей весне. Департаментом по чрезвычайным ситуациям было запланировано 70 инженерных мероприятий. Основные работы проводятся в тех районах, куда пришла большая вода.

Там сейчас восстанавливают плотины и возводят дамбы. В городе Аркалык идёт строительство ливневых канализаций. А в Костанае продолжается очистка русла реки Тобол.

«В Костанайском районе на стадии завершения находится ограждающая дамба в городе Тобыл общей протяженностью 4 км. В населенных пунктах Алтынсарино и Мичурино проводятся проектно-изыскательные работы по обустройству ограждающей дамбы. В Карасуском районе проводятся инженерные работы по устройству водоотводного канала от розлива озера Алабата в реку Кундузды, подрядной организацией ТОО «Евро-Жоба», выполнено 2000 метров инженерных работ, откачено более 970 куб. метров воды. ДЧС подготовлена насосная станция высокой производительности», — сказал начальник ДЧС по Костанайской области Дамир Ермагамбетов.

Минувшей весной пострадали и 25 гидротехнических сооружений в области. Шесть из них восстановили за счет местного бюджета — это плотины Торгай, Казыбай Джангельдинского района и Бижан Амангельдинского района. Еще три ГТСпривели в порядок хозспособом, то есть без привлечения гос средств, и строительных организаций, силами предприятий — это дамбы в Алтынсаринском и Нарузмском районах. Именно на эти сооружения глава региона попросил обратить особое внимание.

«Все населенные пункты, которые находятся в зоне подтопления, нам известны. Большую часть мы знаем. Вы должны объехать, подготовительные работы везде должны вестись, обваловка должна вестись, чтобы к глубокой осени мы эту работу завершили. Ваша задача — проверить качество проводимой работы. Высоту, ширину, плотность», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Помимо этого Кумар Аксакалов поручил начальнику ДЧС провести обучение сотрудников акиматов районов по правильному отводу воды, и возведению защитных сооружений. Также, он рекомендовал провести практическое обучение и самих ЧС-ников.

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