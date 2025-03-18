Обслуживающая с начала года практически весь регион энергоснабжающая компания «ЭПК-FORFAIT» заявляет, без повышения цены невозможно поддерживать инфраструктуру. Изношенность оборудования в области остается высокой, больше 90%. Только в этом году компании пришлось ликвидировать последствия более 600 аварий на электросетях.

Повышение предельной цены на услуги электроснабжения обсудили в департаменте по регулированию естественных монополий. Повысить тариф ТОО «ЭПК-FORFAIT» предлагает в среднем для населения на 16,5%, при этом для юридических лиц стоимость электроэнергии может вырасти на больше чем 21%. Пересмотрят тарифы и для бюджетных организаций в разных регионах области.

«Таким образом проектируемая нами цена с учетом роста тарифов на покупку и передачу составляет 35,4 тенге без учета НДС», — говорит заместитель гендиректора ТОО «ЭПК-Forfait» Марлен Даутов.

В энергоснабжающей компании ТОО «ЭПК-FORFAIT» пояснили, что цена сложилась из расчета всех затрат за последние 4 квартала. А они у компании выросли после передачи в ее введение функции электроснабжения. Немаловажная статья расходов — передача электрической энергии, она выросла более чем на 8 млрд тенге, что составляет 43% в структуре нового тарифа.

«Практически все передающие компании повысили тариф с 1 января 2025 года. Также с 1 марта 2025 года повысился тариф на передачу электрической энергии по сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» и ТОО «ЭПК-FORFAIT», — объяснил Марлен Даутов.

В структуре предложенного тарифа более 50% составляет фонд оплаты труда сотрудников. В феврале ТОО «ЭПК-FORFAIT», как передающая компания, подала заявку на повышение тарифов, обосновав это ростом заработных плат работников, обслуживающих электросети. Теперь предприятие заявило о необходимости повышения зарплат и для других категорий сотрудников.

«Должна быть открытость и прозрачность. Покажите зарплаты свои. Т.е. мы сегодня за что говорим, там работают слесаря, монтеры, среднее звено, это наши дети, братишки, граждане нашего города. Естественно мы готовы им платить зарплату. Не так чтобы 3-5 человек забрали всю зарплату и ушли», — сказала присутствующая на встрече жительница Костаная. «Если в 2022 году заработная плата была в пределах 122 тысяч тенге. То уже в 2025 году по статистике заработная плата составлять должна 314 тысяч тенге. Мы не можем ее отклонить. А заработная плата составляет более 50-60% в структуре этой цены», — сказал руководитель ДКРЕМ по Костанайской области Акан Ташпанов.

Компания заявляет, что повышение тарифа неизбежно и необходимо для обеспечения стабильного энергоснабжения в Костанайской области. По их данным, состояние сетей и оборудования остается критическим: в прошлом году зафиксировали 1205 аварий, а с начала этого года уже произошло 616. В течение ближайших 10 дней региональное антимонопольное ведомство рассмотрит заявку ТОО «ЭПК-FORFAIT». При этом руководитель департамента отметил, что не все заявленные расходы компании будут учтены в новом тарифе.

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