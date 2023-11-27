К природе есть вопросы. Как костанайцы отметят Новый год?

Костанай уже начал готовиться к празднованию Нового года. Сегодня совещании в акимате города рассказали, что в этом году они постарались предусмотреть культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия в разных частях областного центра, для всех возрастов и особенно для детей.

В городе будет установлено 4 елки. Главная двадцати двух метровая в центре, перед областным акиматом, и три одиннадцати метровые в районе КСК, и в микрорайонах Аэропорт и Юбилейный.

«Традиционно, в центре города планируется устроить Ледовый городок, с различными фигурами: Деда Мороза, Снегурочки, символов года, знаков зодиака и других сказочных фигур. Планируется установить металлические иллюминации оленей с санями в ледовом ограждении, фотозоны с подсветкой, 3 горки и лабиринт с подсветкой. Кроме того, будет устроено 3 катка с ледовым ограждением», — говорит заместитель акима Костаная Мажит Шуленов.

Однако, как отметил аким города Марат Жундубаев, по плану приступить к строительству ледового городка должны в начале декабря. Но, возможно сроки придется сдвинуть.

«Еще не понятно какая у нас зима будет. Будем ориентироваться по погоде. Мы в бюджете деньги заложили. Нужно понимать, если погоды не будет, возможно не в эти сроки будет. Все может быть. У нас начало декабря — плюсовая температура. Льда нет, снега нет. К природе есть вопросы», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

В конце декабря планируется открытие катка в районе городского пляжа. Там для костанайев подготовят праздничную программу: показательные выступления юных фигуристов, веселые состязания хоккеистов, катание на коньках и другие зимние забавы. Как и в прошлом году, будет работать прокат коньков и пункты питания, запущен автобусный маршрут от центра до городского пляжа. Как отмечают в городском акимате, дата открытия катка тоже будет зависеть от погоды.

«С 23 по 28 декабря будут организованы выездные новогодние концерты творческих коллективов и солистов ДК «Мирас» в микрорайонах и жилых массивах города это: узкая колея, Амангельды, Кунай, Костанай-2, Дружба, Юбилейный, а также в торгово-развлекательном центре «MART». Кроме того, 28 декабря пассажиров некоторых городских автобусных маршрутов ждут новогодние развлекательные программы Деда Мороза и Снегурочки», — говорит аким.

Традиционно акимат Костаная проведет конкурс на лучшее новогоднее оформление территории. В этом году список участников был расширен. Кроме субъектов бизнеса, ОСИ, ПКСК к участию в конкурсе приглашаются все государственные организации и учреждения спорта, культуры, здравоохранения, колледжи, вузы и т.д. Положение о конкурсе в ближайшее время опубликуют на сайте городского акимата. Также среди городских организаций образования города пройдут конкурсы – «Лучший зимний школьный двор» и «Лучшая снежная фигура». Мажит Шуленов рассказал и о программе на 31-е декабря. По плану в 19:00 на площади областного акимата начнется театрализованная концертно-развлекательная программа. В час ночи костанайцев ждёт праздничный салют. Новогодняя программа продлится до 2-х часов ночи.

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