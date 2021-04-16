К проекту Ashyq присоединился Костанай

К проекту Ashyq по минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией в субъектах бизнеса присоединился и Костанай. Суть системы такова, за счет использования QR-кодов общественных заведений и интеграции их с общей базой тестов на коронавирус, определяется статус посетителя. Они, то есть статусы, могут быть четырех цветов: красного, желтого, синего и зеленого.

В Костанае стартовал проект Ashyq, который предназначен для работы субъектов бизнеса. Он нацелен на то, чтобы минимизировать рост заболевания коронавирусной инфекцией. С 14 апреля в тестовом режиме в проекте появилась возможность участвовать кинотеатрам и объектам общественного питания (за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фаст-фудов) а также театрам, филармониям и добровольным участникам.

«Предприятие, которое участвует в проекте при объявлении в регионе красной зоны по угрозе распространения развития короновирусной инфекции, они будут работать по условиям желтой зоны. Находясь в желтой зоне регион, предприятие участвующее в проекте, будет работать по условиям зеленой зоны», — рассказал начальник отдела по сопровождению проектов Палаты предпринимателей «Атамекен» Костанайской области Роберт Юсупов.

Мобильное приложение «Ashyq» позволяет за счет использования QR — кода и интеграции с общей базой ПЦР определить статус посетителя в цветовом формате, по которому и определяется — является ли лицо контактным или инфицированным

«Все физические лица условно поделены на 4 категории: зеленый, синий, желтый и красный. Человек, который прошел ПЦР тест и у него отрицательный результат, он имеет статус зеленый в течении трех дней. По истечению этого срока, а также все остальные лица, которые в течение ближайшего времени не проходили тестирование методом ПЦР, они имеют статус — синий», — пояснил Юсупов.

Желтый статус обозначен в базе данных как контактный, а красный — зарегистрирован в базе с положительным результатом на Ковид — 19 , эти две категории статуса не будут допущены в объекты, которые присоединились к проекту Ashyq.

Для того , что войти в заведение, которое участвует в данном проекте, необходимо на свой телефон скачать приложение Ashyq и просканировть QR- код при входе.

«Предприниматели, которые также возможно будут несколько стеснены в обстоятельствах, потому что, представьте ситуацию, когда приходит человек. Не дай Бог у него положительный тест на коронавирус и доступ в заведение, которое присоединилось к проекту, будет ему запрещен, при этом будет уведомляться в санитарные службы», — отметил Роберт Юсупов

На данный момент все заведения, которые присоединились к проекту, работают в тестовом режиме. 26 апреля проект Ashyq перестанет быть пилотным и его масштабируют на все регионы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.