К родителям будущих первоклашек обратилось Минпросвещения Казахстана

Министерство просвещения Казахстана обратилось к родителям будущих первоклашек. Им напомнили, что через восемь дней завершается прием документов для зачисления в первый класс, сообщает zakon.kz.

«По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве также напомнили, что услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

«В первый класс дети принимаются с шести лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Необходимы: копия свидетельства о рождении ребенка, документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3, документ о состоянии здоровья по форме 065/у, фотографии размером 3х4 в количестве двух штук»,- пресс-служба Минпросвещения РК.

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