Огромный спортивный комплекс, многопрофильная больница и самый большой парк — все это будет построено совсем скоро в городе Тобыл Костанайского района. Этим летом в городе Тобыл Костанайского района с большим размахом дали старт строительству новых микрорайонов «Байтерек» и «Астана».

Тогда, на месте будущих жилых комплексов устроили настоящий праздник, где для гостей провели концерт и презентацию масштабного проекта. А сегодня здесь уже вовсю идет стройка.

«Это будет современный район, с современной архитектурой и с большими парковыми зонами. самый большой парк здесь будет благоустроен, то есть это опять таки для того, чтобы молодежь имела возможность, не только молодежь, но и все, кто живет здесь, конечно же, отдыхать, жить уже в практически новом микрорайоне. Большой проект — 154 многоэтажных дома», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Кроме того, глава региона отметил, что в области за последние годы заметно выросли темпы строительства домов. А благодаря этим новым микрорайонам, в городе Тобыл появится один миллион жилых квадратных метров. Дома будут рассчитаны на 14 тысяч квартир, где будут жить 60 тысяч человек. Спецтехника и рабочие приступили к стройке неделю назад. На сегодня они уже сделали несколько котлованов для устройства фундамента.

Два этих микрорайона строятся по принципу «город в городе». На проекте видно, что у жителей будет свой спортивный комплекс на 3000 посадочных мест, многопрофильная больница на 200 койко-мест. Аа еще по плану, первые этажи домов выделят под бизнес. Плюс ко всему, здесь предусмотрели парковочные места, как надземные, так и подземные. Со всем этим сегодня подробно ознакомили студентов колледжей, университетов и просто неравнодушных молодых людей. Именно они и заложили первый камень фундамента будущих многоэтажек.

По плану, сдать первые десять домов должны через год. Тогда же и начнется строительство социальных объектов и парковых зон в новых микрорайонах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.