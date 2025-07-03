Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны, сообщает Zakon.kz.
Как отметила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, в последнее время в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады «Педстарт» на платной основе.
«Сообщаем, что Министерство просвещения РК не имеет никакого отношения к организации и проведению указанной олимпиады. Данная информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными», – написала она в Facebook в четверг.
Фото: Facebook/mereke.amangeldykyzy
Официальный представитель Минпросвещения РК призвала «руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных министерством».
«Все олимпиады и конкурсы, рекомендованные к проведению Министерством просвещения РК, утверждены приказом №514 и исключительно они учитываются при аттестации педагогов».
Мереке Амангелдыкызы
Она попросила педагогов сохранять бдительность.
«В случае возникновения подобных фактов незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в комитет по обеспечению качества в сфере образования», – заключила Мереке Амангелдыкызы.
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