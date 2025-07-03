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К учителям по поводу платной олимпиады обратилось Минпросвещения

— Сегодня, 12:12
Изображение для новости: К учителям по поводу платной олимпиады обратилось Минпросвещения

pixabay.com

Пресс-служба Министерства просвещения Казахстана сегодня, 3 июля 2025 года, распространила важную информацию для педагогов страны, сообщает Zakon.kz.

Как отметила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, в последнее время в мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о проведении олимпиады «Педстарт» на платной основе.

«Сообщаем, что Министерство просвещения РК не имеет никакого отношения к организации и проведению указанной олимпиады. Данная информация является недостоверной, а действия лиц, распространяющих подобные сообщения и использующих фирменный бланк министерства, являются неправомерными», – написала она в Facebook в четверг.

Изображение 1 для К учителям по поводу платной олимпиады обратилось МинпросвещенияФото: Facebook/mereke.amangeldykyzy

Официальный представитель Минпросвещения РК призвала «руководителей организаций образования и педагогические коллективы провести разъяснительную работу среди сотрудников и предупредить о недопустимости участия в сомнительных и платных олимпиадах или конкурсах, не рекомендованных министерством».

«Все олимпиады и конкурсы, рекомендованные к проведению Министерством просвещения РК, утверждены приказом №514 и исключительно они учитываются при аттестации педагогов».
Мереке Амангелдыкызы

Она попросила педагогов сохранять бдительность.

«В случае возникновения подобных фактов незамедлительно обращаться в территориальные органы образования или в комитет по обеспечению качества в сфере образования», – заключила Мереке Амангелдыкызы.



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