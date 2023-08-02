К усиленному патрулированию приступили полицейские в Костанае

Для обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности, пресечения и выявления грубых нарушений ПДД полиция проводит усиленное патрулирование в областном центре.

По словам первого заместителя полиции города Костаная Марата Сахратова, вчера на патрулирование заступили 40 автопатрулей.

Благодаря принятым мерам к административной ответственности было привлечено 139 водителей, которые нарушили скоростной режим, разговаривали в процессе движения по мобильному телефону, не были пристегнуты ремнем безопасности, нарушили проезд пешеходного перехода, один водитель задержан за управление автомобилей в нетрезвом виде. Это наиболее частые нарушения приводят к ДТП.

За нарушения 11 автомобилей помещены на специализированную стоянку.

С начала года на территории областного центра совершено 80 ДТП, в которых погибло 5 человек и 87 было ранено.

Согласно статистике на сегодняшний день на дорогах области эксплуатируется почти 240 тыс. единиц автотранспорта.

С начала года полицией области было пресечено почти 48 тыс. нарушений ПДД. Наложено штрафов на сумму 1,8 млрд. тенге. Задержано 707 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, лишено прав – 257, арестовано – 310.

Такие мероприятия сотрудники полиции будут проводить на постоянной основе, в том числе и других городах региона. При патрулировании используется также метод скрытого патрулирования. Благодаря его применению на дорогах областного центра сокращено количество погибших в ДТП более чем на 44%.

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