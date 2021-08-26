К весне хлеб подорожает до 170–200 тенге за булку – эксперт

Жаркое лето 2021 ударило по урожаю зерновых. В вегетационный период, когда пшеница находилась в фазе активного роста, было мало дождей. По данным «Казгидромета», в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, которые являются основными зерносеящими регионами, выпало чуть больше половины среднегодовой нормы осадков. Это существенно отразилась на урожае, передает informburo.kz

«Согласно данным акиматов областей, мы соберём урожая примерно на 20% меньше, чем в прошлом году», – сказала Назгуль Хатепова, заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза Казахстана.

Низкий урожай в совокупности с общемировым трендом удорожания продуктов приведёт к тому, что поднимется цена на зерно. А соответственно, на муку и хлеб. Рост предрекает президент аграрно-промышленного союза Казахстана Алмаз Зарипов. По его мнению, ценники на продукты первой необходимости сменятся весной.

«Мука фасованная, та, что сейчас стоит 2–3 кг по 550–650 тенге, будет стоить в районе 900 тенге, – спрогнозировал он. – Соответственно, булка «кирпича» будет стоить от 170 до 200 тенге».

Цены на внутреннем рынке тесно связаны с экспортом. Между аграриями и заграничным покупателем стоят трейдеры. Если спрос на отечественное зерно и муку с их стороны будет высоким, соответственно, цена вырастет и внутри страны. Значимым игроком на этом рынке является Афганистан. Туда уходит около 30% от всего нашего потенциала зерна и муки. Это основной внешний потребитель зерновой и мучной продукции. Из-за геополитической нестабильности дальнейшее сотрудничество под угрозой. Потребность афганцев в зерне и муке никуда не делась, но их платежеспособность под большим вопросом.

«Наши партнеры сообщают, что имеют проблемы с осуществлением платежей, потому что банки Афганистана временно отключены от системы SWIFT. Соответственно, они не могут проводить международные расчёты. Естественно, в условиях нынешней нестабильности без оплаты отгружать ни зерно, ни муку наши экспортёры не будут», – сообщил официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

По словам экспертов, вопрос о том, пойдёт ли казахстанское зерно в Афганистан, должен решиться в течение месяца. Урегулированию возникших проблем могут поспособствовать третьи страны. Есть вероятность, что они будут финансировать покупку продовольствия для Афганистана в рамках гуманитарной помощи.

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