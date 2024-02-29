К врачу без направления. Что поменяют в поликлиниках Казахстана

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Как сообщили в Минздраве Казахстана, весной в поликлиниках РК многое изменится, , сообщает informburo.kz
С марта в республике намерены сократить перечень анализов, необходимых для плановой госпитализации, на 42 исследования, а также увеличить сроки их действия: в одних случаях с 10 до 14 дней, в других – с месяца до трёх месяцев.
С апреля во многих случаях пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики. Это распространяется на:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дермато-венерологического профиля;
- приёмы акушера-гинеколога и психолога по месту прикрепления;
- приёмы онколога и онкогематолога;
- приёмы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга – для состоящих на диспансерном учёте;
- повторные приёмы профильного специалиста по его назначению;
- приёмы специалистов в молодёжных центрах здоровья;
- услуги передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.
«С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов», – рассказали в ведомстве.
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