К врачу без направления. Что поменяют в поликлиниках Казахстана

Как сообщили в Минздраве Казахстана, весной в поликлиниках РК многое изменится, , сообщает informburo.kz

С марта в республике намерены сократить перечень анализов, необходимых для плановой госпитализации, на 42 исследования, а также увеличить сроки их действия: в одних случаях с 10 до 14 дней, в других – с месяца до трёх месяцев.

С апреля во многих случаях пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики. Это распространяется на:

неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;

заболевания дермато-венерологического профиля;

приёмы акушера-гинеколога и психолога по месту прикрепления;

приёмы онколога и онкогематолога;

приёмы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга – для состоящих на диспансерном учёте;

повторные приёмы профильного специалиста по его назначению;

приёмы специалистов в молодёжных центрах здоровья;

услуги передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.

«С апреля будет пересмотрен порядок динамического наблюдения и алгоритм совместной работы врача общей практики и профильных специалистов», – рассказали в ведомстве.

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