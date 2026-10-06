К врачу можно не идти: в Минздраве объяснили, когда достаточно медсестры





В Республиканском центре первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Казахстана рассказали, в каких случаях пациенту необходимо записываться к врачу, а когда вопрос можно решить на приёме у медсестры, передает zakon.kz

Записаться на приём можно дистанционно — через мобильное приложение eGov или сервис DamuMed. При этом специалисты отмечают, что посещение врача требуется далеко не всегда.

К врачу необходимо обращаться, если появились новые боли, высокая температура, сыпь, ухудшилось самочувствие или возникли другие признаки острого заболевания. Также консультация врача нужна, когда требуется обследование и постановка диагноза, назначение новых лекарственных препаратов или изменение их дозировки.

При необходимости осмотра профильного специалиста, который не может провести средний медицинский персонал, также потребуется запись к врачу.

К медсестре можно обратиться, если хроническое заболевание протекает стабильно и новых жалоб нет. Медсестра может оформить рецепты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения при ранее установленном диагнозе, направления на стандартные анализы и повторные рецепты по назначению врача.

Кроме того, на приёме у медсестры можно измерить артериальное давление, температуру, рост и вес, проверить уровень сахара в крови, а при соответствующих жалобах — осмотреть горло.

Также к медсестре можно обратиться для оформления выписок.

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