К Земле летит астероид, размером с Эйфелеву башню

Сегодня и 1 июня к Земле очень близко приблизятся два крупных астероида. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает издание Daily Star.

По расчетам ученых, первый космический объект под названием 2021 JF1 движется со скоростью около 17 километров в секунду. Его размеры в диаметре колеблются от 94 до 210 метров в диаметре – это больше, чем статуя Свободы в Нью-Йорке. Он пролетит рядом с Землей 27 мая.

Второй астероид — 2021 КТ1, который приблизится к Земле 1 июня летит со скоростью около 18 километров в секунду, а его диаметр составляет от 150 до 330 метров — как Эйфелева башня в Париже. По словам астрономов, он пройдет на расстоянии 13 миллионов километров от Земли.

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