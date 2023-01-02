К Земле летит комета, которую последний раз видели неандертальцы 50 тысяч лет назад

К Земле приближается комета C/2022 E3 (ZTF), которая совершает оборот вокруг Солнца каждые 50 тысяч лет. В последний раз небесный объект пролетал над Землей, когда на планете жили неандертальцы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Russian Traveler.

Комету C/2022 E3 (ZTF) астрономы обнаружили в начале марта. С тех пор долгопериодическая комета значительно посветлела и теперь пролетает над северным созвездием Северной Короны.

В настоящее время комета находится на расстоянии 188 миллионов километров от Земли. 1 января 2023 года она достигла максимального сближения с Солнцем, а 1 февраля должна максимально приблизиться к нашей планете.

Недавно ученые сделали первую детальную фотографию кометы, на которой видно более яркую зеленоватую кому и желтоватый пылевой хвост. Хотя пока комета слишком тусклая, чтобы увидеть ее без телескопа, скоро ее можно будет увидеть невооруженным глазом, когда она приблизится к нам на расстояние около 41,8 миллиона километров.

C/2022 E3 (ZTF) станет первой кометой, видимой невооруженным глазом после кометы NEOWISE в июле 2020 года.

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