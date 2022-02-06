К Земле приближается астероид размером со стадион

К Земле приближается астероид 2007 UY1 размером 150 метров.

Его максимальное приближение ожидается 8 февраля. Это следует из данных американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, передает informburo.kz

В NASA отмечают, что небесное тело окажется на расстоянии чуть более 5 млн километров от планеты, что равняется примерно 14 дистанциям от Земли до Луны.

Учёные уточнили, что 2007 UY1 относится к астероидам группы «Атон», то есть его орбита пересекает земную с внутренней стороны.

Астероид 2007 UY1 впервые обнаружили в 2007 году. Он не считается опасным. Согласно текущим расчётам, теоретическая вероятность того, что однажды он может столкнуться с Землей, крайне мала.

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2 февраля специалисты NASA сообщили, что астероид под названием 138971 (2001 CB21) в начале марта пролетит относительно близко от Земли. Диаметр небесного тела примерно в четыре раза больше высоты Эйфелевой башни. Скорость его полета составит свыше 43 130 километров в час.

При этом учёные утверждают, что хотя астероид классифицируется Центром изучения объектов, сближающихся с Землей, как «потенциально опасный», он вряд ли столкнётся с нашей планетой в обозримом будущем.

В январе госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры пролёта потенциально опасного астероида во время его сближения с Землей на минимальную дистанцию.

Астероид 7482 (1994 PC1) заснял телескоп Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. 19 января астероид прошёл на расстоянии около 2 млн километров от Земли. В «Роскосмосе» уточнили, что это почти в пять раз дальше Луны.

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