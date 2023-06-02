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К Земле приближается астероид

Фото из открытых источников

Ученые-астрономы сообщили, что 12 июня астероид (488453) 1994 XD пролетит в трех миллионах километров от Земли, сообщает zakon.kz.

По информации Московского планетария, астероид пролетит мимо Земли 12 июня в 03:53 по московскому времени со скоростью 21 км в секунду. Его размер от 300 до 800 метров, и из-за своего размера он попадает в категорию «потенциально опасных астероидов».

При этом ученые заявляют, что никакой угрозы нашей планете он не несет.

Для любителей астрономии в ночь максимального сближения — с 11 на 12 июня 2023 — астероид будет располагаться на границе созвездий Лебедя и Цефея как звездообразный объект 14 звёздной величины и иметь видимый размер 1/15 часть секунды дуги. Это очень мало. Крайне мало и для любительских, да и вообще любых наземных телескопов. Поэтому увидеть в ночь сближения этот астероид не представляется возможным

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