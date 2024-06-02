К Земле выброшены облака плазмы: буря может быть сильной

К Земле выброшены облака плазмы. Учёные из Лаборатории солнечной астрономии считают, что удар будет почти прямым и избежать его не удастся, сообщает informburo.kz

На Солнце произошла третья вспышка высшего уровня за сутки.

«Все события связаны с активной областью 3697, вернувшейся к Земле, которая при прошлом прохождении мимо планеты вызвала крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце уровня X8.7 и самую сильную с 2005 года магнитную бурю», – отмечают астрономы.

Всего за три дня с момента возвращения область произвела пять вспышек уровня X (наибольшая из пяти классов по мощности рентгеновского излучения). Особо опасной для Земли считалась вспышка от 29 мая, но тогда солнечный выброс прошёл мимо нашей планеты.

На этот раз, считают эксперты, шансов избежать встречи почти нет – плазменное облако направлено почти точно на Землю. Ожидается, что оно придёт ко вторнику, 4 июня. Магнитная буря, вероятно, будет сильная, с мощностью G3. Она может вызывать перебои в спутниковой навигации и радиосвязи.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.