К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились налоговики

Все чаще иностранцы ввозят автомобили в Казахстан, в основном граждане Грузии и Азербайджана, после чего машины передаются «во владение» гражданам нашей страны. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве отметили, что временно ввезенный транспорт на таможенную территорию ЕАЭС является иностранным товаром и находится под таможенным контролем.

«КГД предупреждает граждан Казахстана: приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», — обратились в комитете. Налоговики отмечают, что после ввоза иностранных авто для личного пользования иностранные лица через определенное время просто выезжают из Казахстана. «Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью передачи казахстанскому лицу. По окончании года автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры», — предупредили в пресс-службе. Как сообщается, на сегодняшний день на склады временного хранения уже помещено 116 авто. «Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, то узнать, проходили ли таможенную очистку и уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, можно в КГД (8 7172 71 77 24) или в Департаменте госдоходов, а также позвонив в контакт-центр КГД», — заключили в комитете.

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