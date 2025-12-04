В Узункольском районе Костанайской области 30-летний житель села Ряжское отправился на охоту за зайцем, но вернулся с тушей дикого кабана и уголовным делом.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Сайга» сотрудники полиции совместно с мастером лесного хозяйства заметили мужчину на берегу озера: он пешком тянул тушу крупного зверя. При проверке установлено, что кабан был подстрелен из личного зарегистрированного ружья.

По словам охотника, он якобы намеревался добыть только зайца, однако, увидев кабана, «решил воспользоваться моментом». Этот импульсивный поступок обернулся для него серьёзными последствиями: лицензии на отстрел кабана у мужчины не было.

Хотя в регионе с сентября по декабрь действительно открыт сезон охоты на данный вид дичи, для добычи кабана необходимо наличие специальных разрешительных документов. В их отсутствие факт выстрела рассматривается как незаконная охота.

Правоохранители подчёркивают, что требования к оформлению лицензий и разрешений — не формальность, а важный инструмент контроля за численностью диких животных и борьбы с браконьерством. Материалы по факту незаконной охоты переданы для дальнейшего разбирательства, мужчине предстоит ответить перед законом.

Этот случай, отмечают в полиции, должен стать напоминанием для всех охотников: перед выходом в угодья необходимо убедиться в наличии всех необходимых документов, иначе трофей может обойтись гораздо дороже, чем кажется.

