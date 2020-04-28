Каби Казтаев — Память о Великой Отечественной войне

Казтаев Каби Казтаевич. Родился 8 марта 1922 года в колхозе им.Джамбула, Кзылтуского сельского совета, Амангельдинского района, Кустанайской области. В 1939 году окончил Мерекенскую неполную среднюю школу. С сентября 1939 года по 07.02.1942 года работал учетчиком колхоза им.Джамбула, Амангельдинского района, Кустанайской области. 07.02.1942 года был призван в ряды Советской Армии.

С февраля 1942 года по июнь 1942 года воевал на Воронежском фронте

в качестве командира отделения 520 стрелкового полка 167 стрелковой дивизии.

С июля 1942 года по октябрь 1942 года находился в госпитале г.Кузнецк, Пензенской области в связи с ранением (тяжелой контузией). В октябре 1942 года по май 1943 года воевал на Волховском фронте в качестве командира отделения 552 стрелкового полка 191 стрелковой дивизии. С мая 1943 года по октябрь 1945 года воевал на Волховском и Карелофинском фронтах, а затем на 1-ом Белорусском фронте участвовал в освобождении Берлина.

В апреле 1943 года кандидат в члены КПСС, в июле 1944 года принят в члены КПСС.

Награжден орденом «Отечественной войны ІІ-степени », медалью «За победу над Германией», «Великой отечественной Войне 1941-1945гг.» и 7-ю юбилейными медалями.

В октябре 1945 года в звании старшего сержанта, уволен в запас из рядов Советской Армии. С октября 1946 года по апрель 1949 года работал секретарем-счетоводом Амангельдинского РОВД. Затем с апреля 1949 года по апрель 1955 года работал комендантом Семиозерного отдела МТБ Каз.ССР.

С апреля 1955 года по октябрь 1956 года работал участковым уполномоченным Амангельдинского РОВД во вновь создаваемых совхозах им.Ушакова и им.Панфилова Амангельдинского района, за что был награжден медалью «За основание целинных земель». С октября 1956 года по январь 1959 года работал оперуполномоченным ОБХСС Амангельдинского

РОВД. В этот период как один из лучших следователей органов внутренних дел Целинного края Каз.ССР участвовал во Всесоюзном совещании следственных работников органов прокуратуры и охраны общественного порядка, проходившего с 27 по 30 июля 1964 года в г.Москва.

С февраля 1967 года по март 1973 года работал старшим следователем Наурзумского РОВД до выхода на пенсию в звании капитана милиции. За время работы в органах внутренних дел награждается медалями «За безупречную службу 2 степени», «За безупречную службу 1 степени», «50 лет Советской

милиции», нагрудным знаком «Отличник милиции МВД». После выхода на пенсию ему было присвоено звание майора в отставке.

С момента переезда в Наурзумский район с.Докучаевка 1967 года и на протяжении всей жизни проживал в с.Докучаевка (ныне с.Караменды) Наурзумского района. Вместе женой вырастил и воспитал восемь детей – сына и семь дочерей. Умер в октябре 1999 года.

От имени всех внуков.

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