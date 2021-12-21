Кабинет МРТ открыли в Костанайской областной больнице

Магнитно-резонансный томограф производства Siemens Германия появился в Костанайской областной больнице.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Оборудование позволяет проводить исследования на самом высоком уровне.
«Исследование для граждан являющихся участниками системы ОСМС будет проводиться бесплатно. Всего за период пандемии выделено 12,4 млрд. тенге на материально-техническое оснащение медицинских организаций области. Приобретены два аппарата МРТ, 8 единиц аппаратов КТ, 37 единицы аппаратов УЗИ, 8 единицы цифровых маммографических рентгеновских системы. Увеличилась оснащенность МРТ аппаратами в 3 раза, компьютерными томографами в 2 раза, цифровыми рентгенами в 1,5 раза», — сообщает пресс-служба акимата Костанайской области.
В настоящее время в области функционирует 16 аппаратов КТ.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области