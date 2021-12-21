Кабинет МРТ открыли в Костанайской областной больнице

Магнитно-резонансный томограф производства Siemens Германия появился в Костанайской областной больнице.

Оборудование позволяет проводить исследования на самом высоком уровне.

«Исследование для граждан являющихся участниками системы ОСМС будет проводиться бесплатно. Всего за период пандемии выделено 12,4 млрд. тенге на материально-техническое оснащение медицинских организаций области. Приобретены два аппарата МРТ, 8 единиц аппаратов КТ, 37 единицы аппаратов УЗИ, 8 единицы цифровых маммографических рентгеновских системы. Увеличилась оснащенность МРТ аппаратами в 3 раза, компьютерными томографами в 2 раза, цифровыми рентгенами в 1,5 раза», — сообщает пресс-служба акимата Костанайской области.

В настоящее время в области функционирует 16 аппаратов КТ.

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