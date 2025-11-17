Казгидромет опубликовал консультативный прогноз на зиму 2025–2026 годов (декабрь–февраль) и март 2026-го. В целом ожидается умеренно тёплая зима с количеством осадков в пределах климатической нормы. При этом синоптики предупреждают о частой смене оттепелей и холодных волн, эпизодах обильных снегопадов, метелей, туманов, гололёда и порывистого ветра.

Декабрь: теплее нормы, но с резкими похолоданиями

Температура: на большей части страны — выше нормы на 1–2°С , около нормы — в юго-восточной половине (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская обл., Жетісу, юг Карагандинской и области Абай, юго-восток Кызылординской и области Ұлытау).

на большей части страны — , около нормы — в юго-восточной половине (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская обл., Жетісу, юг Карагандинской и области Абай, юго-восток Кызылординской и области Ұлытау). Осадки: в основном около нормы , меньше нормы — на большей части Кызылординской, юго-востоке Актюбинской, юго-западе Костанайской и западе области Ұлытау.

в основном , меньше нормы — на большей части Кызылординской, юго-востоке Актюбинской, юго-западе Костанайской и западе области Ұлытау. События: снег с метелями, штормовой ветер, гололёд, туманы; при выходе южных циклонов — дождь и мокрый снег.

снег с метелями, штормовой ветер, гололёд, туманы; при выходе южных циклонов — дождь и мокрый снег. Холодная волна (конец 1-й декады): север, восток, центр — ночью −23…−28°С, днём −13…−18°С .

север, восток, центр — . Дальше в декабре: ночью −15…−20 до −5…−10°С , днём −3…+2 до −5…−10°С ; на востоке отдельные дни до −25…−35°С ночью и −15…−20°С днём .

ночью , днём ; на востоке отдельные дни до и . Запад и юг: в начале месяца днём +5…+10°С, к концу 1-й декады понижение до −12…−17°С ночью и −3…−8°С днём, затем колебания: ночью 0…−12°С, днём преимущественно 0…+8°С.

Январь: близко к норме, на востоке — немного холоднее

Температура: около нормы на большей части; ниже нормы на ~1°С — на востоке (области Абай, Жетісу, ВКО, большая часть Алматинской, восток Карагандинской и Павлодарской).

на большей части; — на востоке (области Абай, Жетісу, ВКО, большая часть Алматинской, восток Карагандинской и Павлодарской). Осадки: около нормы по стране; больше нормы — в горных и предгорных районах юга и юго-востока (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Жетісу, ВКО).

Февраль и март 2026: теплее обычного; в марте — больше осадков в горах

Температура: оба месяца ожидаются тёплыми .

оба месяца ожидаются . Осадки: умеренные, в марте — повышенные в горных и предгорных районах юга и юго-востока (ВКО, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская, Жетісу).

Важное предупреждение

Из-за обильных осадков и частой смены оттепелей и морозов в почве и снежном покрове вероятно образование ледяной корки, что может негативно сказаться на прохождении паводкового периода 2026 года.

Рекомендации: учитывать «качели» температур при планировании сельхозработ и коммунальной подготовки, быть готовыми к кратковременным сильным похолоданиям, метелям и гололёду, а в горных и предгорных районах — к увеличению осадков в марте.

