Качественное образование, успешная карьера, насыщенная студенческая жизнь: почему абитуриенты Казахстана выбирают Омский политех

Омский государственный технический университет приглашает абитуриентов на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В 2024 году ОмГТУ открывает набор по 57 направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, а также по 29 программам магистратуры. На бюджетные места смогут претендовать 2 647 абитуриентов.

В ОмГТУ обучается более 15 000 студентов, из них около 1000 – иностранные граждане. Здесь готовят специалистов в самых разных сферах – от металлургии, машиностроения и энергетики до радиотехники, IT-технологий и креативных индустрий.

Качественное образование и успешная карьера

Учебный процесс имеет практическую направленность: полученные знания студенты применяют в лабораториях и конструкторских бюро, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. Партнеры университета – такие крупные организации России, как ПАО «Газпром», ГК «Ростех», «Роскосмос», АО «Транснефть – Западная Сибирь», ПАО «ОДК-Сатурн» – ОМКБ, АО «ОДК», «ОМО им. П. И. Баранова». Ребята проходят практику на их базе, ведут проектную и научно-исследовательскую деятельность. Все это позволяет им еще во время обучения делать первые шаги в профессии и становиться специалистами, востребованными на любом предприятии.

Активная студенческая жизнь

Каждый политехник находит занятие себе по душе: можно стать частью студенческого научного общества, работать в студотрядах или вступить в волонтерский центр. Также в вузе действует 9 творческих коллективов и 17 спортивных секций.

Политех выступает площадкой для проведения международных форумов, конференций, фестивалей и других интересных мероприятий, участие в которых принимают студенты.

Комфортная среда

Иногородним обучающимся предоставляются комфортабельные общежития, расположенные в шаговой доступности от учебных корпусов.

В вузе находится единственная в городе университетская Точка кипения, библиотека с коворкинг-зонами, бассейн, спортивные и тренажерные залы, несколько точек питания и собственная база отдыха.

Как поступить?

Прием документов на бюджетные места начнется 20 июня 2024 года. Иностранные граждане могут участвовать в конкурсе на общих основаниях с гражданами России, или поступить на любое направление на платной основе.

Расписание вступительных испытаний можно отслеживать на сайте. Сдать внутренние экзамены вуза, а также подать документы можно как в очном, так и в дистанционном формате, зарегистрировавшись в личном кабинете абитуриента.

Подробности о приемной кампании появляются на портале абитуриента. Задать вопрос приемной комиссии можно по почте: pk@omgtu.ru, по телефону +7 (3812) 72-90-55 или в группе ВКонтакте. Также получать актуальную информацию о поступлении и быть напрямую на связи со специалистами ОмГТУ можно, зарегистрировавшись в системе университета по ссылке.

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