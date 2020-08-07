Кадрами крупного пожара делятся в сети костанайцы

Видео сильного пожара делятся в сети костанайцы

Судя по всему горит степь и лес недалеко от Костаная.

Огромный клуб дыма виден со всех районов города и даже в ближайшем городе Тобыл.

По словам наших читателей, очевидцы приезжающие из Рудного в Костанай видели как минимум 6 пожарных расчетов.

Мы запросили информацию у пресс- службы ДЧС Костанайской области, пока нет комментария.

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