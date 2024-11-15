Кадровые изменения: назначены руководители в сфере образования и защиты прав детей

Казахстанцы стали реже оформлять автокредиты
В Казахстане наблюдается снижение интереса к автокредитам. Вместе с уменьшением количества заявок сокращаются и объемы...
В Костанайской области произошли кадровые изменения.
Распоряжением акима области руководителем Управления по защите прав детей Костанайской области назначена Айман Елемановна Ибраева.
Кроме того, исполняющим обязанности руководителя управления образования Костанайской области назначен Ардак Курмашевич Бегатаров.
Официальная информация о назначениях опубликована пресс-службой акимата области.
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