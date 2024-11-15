Кадровые изменения: назначены руководители в сфере образования и защиты прав детей

В Костанайской области произошли кадровые изменения.

Распоряжением акима области руководителем Управления по защите прав детей Костанайской области назначена Айман Елемановна Ибраева.

Кроме того, исполняющим обязанности руководителя управления образования Костанайской области назначен Ардак Курмашевич Бегатаров.

Официальная информация о назначениях опубликована пресс-службой акимата области.

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