Кадровые изменения произошли в судах Костанайской области

Председатель Костанайского областного суда Вячеслав Салий представил судейскому корпусу судей, назначенных Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года.
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На должность председателя Мендыкаринского районного суда Костанайской области с освобождением от должности председателя Денисовского районного суда Костанайской области назначен Муканов Нурбол Ерланович.
Судьями в Костанайский областной суд назначены: Карбенова Бекзат Есембековна с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области и Дандыбаева Жанна Егизтуровна с освобождением от должности судьи Лисаковского городского суда Костанайской области.
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