Кадровые изменения произошли в судах Костанайской области

Председатель Костанайского областного суда Вячеслав Салий представил судейскому корпусу судей, назначенных Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года.

На должность председателя Мендыкаринского районного суда Костанайской области с освобождением от должности председателя Денисовского районного суда Костанайской области назначен Муканов Нурбол Ерланович.

Судьями в Костанайский областной суд назначены: Карбенова Бекзат Есембековна с освобождением от должности судьи Аркалыкского городского суда Костанайской области и Дандыбаева Жанна Егизтуровна с освобождением от должности судьи Лисаковского городского суда Костанайской области.

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