Кадровые назначения в акимате Костанайской области

Информацию распространила пресс-сулжба акима Костанайской области.

По согласованию с депутатами маслихата Камыстинского района в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан Жаулыбаев Ерлан Алимбаевич назначен на должность акима Камыстинского района.

Жаулыбаев Е.А. 1978 года рождения, уроженец Костанайской области, казах, образование высшее, в 2001 году окончил Костанайский государственный университет имени

А. Байтурсынова по специальности инженер-механик, в 2017 году – Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности бакалавр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2001 году секретарем приемной комиссии, старшим лаборантом, заместителем директора Костанайского колледжа бизнеса и управления.

С января 2004 года по июль 2012 года работал на различных должностях в аппарате акима Костанайской области и аппарате акима города Астаны.

С июля 2012 года по октябрь 2015 года – руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

С июня 2016 года по апрель 2018 года – работал на руководящих должностях в аппарате акима Актюбинской области.

С мая 2018 года по декабрь 2021 года – заместитель акима района Байқоңыр города Астаны.

С декабря 2021 года до настоящего времени занимал должность акима района Байқоңыр города Астаны.

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