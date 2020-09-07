USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Кадровые назначения в акимате Костанайской области

Кадровые назначения в акимате Костанайской области

Vinkmag ad

Руководители областных управлений назначены в Костанайской области, сообщает пресс-служба акима области. 

На селекторном совещании с акимами городов и районов аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил новых руководителей областных управлений.

Распоряжением акима области временно исполняющим обязанности руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области назначен Кайрат Оспанов. Ранееон занимал должность заместителя председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».

Распоряжением акима области на должность руководителя управления образования акимата области назначена Зауре Байменова.

Ранее она занимала должность руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области.

 

 

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

106361 - зарегистрированно

99654 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3434 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Как жительница Костаная аннулировала кредит, который на нее «повесили»