Кадровые назначения в акимате Костанайской области

Руководители областных управлений назначены в Костанайской области, сообщает пресс-служба акима области.
На селекторном совещании с акимами городов и районов аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил новых руководителей областных управлений.
Распоряжением акима области временно исполняющим обязанности руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области назначен Кайрат Оспанов. Ранееон занимал должность заместителя председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол».
Распоряжением акима области на должность руководителя управления образования акимата области назначена Зауре Байменова.
Ранее она занимала должность руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области.
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