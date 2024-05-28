Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

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Назначен заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Приказом министра внутренних дел заместителем начальника Департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Канат Мендыбаев.
Канат Мендыбаев уроженец Северо-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1994 года. Окончил Костанайский юридический институт МВД РК. Начинал служебную деятельность следователем отдела общеуголовных расследований УГСК по городу Костанай.
За годы службы работал на различных должностях, в том числе заместителем начальника ОВД Сарыкольского района, начальником Управления собственной безопасности ДВД Акмолинской области.
С 2022 года занимал должность начальника управления собственной безопасности ДП полиции Костанайской области.