Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Нурбол Саден.

Нурбол Саден уроженец Джангельдинского района Костанайской области. В правоохранительных органах работает с 1997 года. Окончил Костанайскую академию МВД РК им. Ш.Кабылбаева. Начинал служебную деятельность оперуполномоченным ОУР ОВД г.Костаная.

За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником управления криминальной полиции ДП Кызылординской области, временно исполняющим обязанности начальника УП г. Аркалыка.

С 2023 года занимал должность начальника Пятого управления департамента криминальной полиции МВД РК.

Кроме того , начальником управления собственной безопасности ДП Костанайской области назначен Темирлан Аманбаев.

До назначения он занимал должность заместителя начальника УСБ ДП Карагандинской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.