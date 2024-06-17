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Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

Фотография для новости Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Нурбол Саден.

Нурбол Саден уроженец Джангельдинского района Костанайской области. В правоохранительных органах работает с 1997 года. Окончил Костанайскую академию МВД РК им. Ш.Кабылбаева. Начинал служебную деятельность оперуполномоченным ОУР ОВД г.Костаная.

Фото пресс-службы ДП

За годы службы работал на различных должностях, в том числе начальником управления криминальной полиции ДП Кызылординской области, временно исполняющим обязанности начальника УП г. Аркалыка.

С 2023 года занимал должность начальника Пятого управления департамента криминальной полиции МВД РК.

Фото пресс-службы ДП

Кроме того , начальником управления собственной безопасности ДП Костанайской области назначен Темирлан Аманбаев.

До назначения он занимал должность заместителя начальника УСБ ДП Карагандинской области.

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