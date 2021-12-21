Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

Назначен новый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области.

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен подполковник полиции Мажикенов Курмет Кенжаханович.

Начальник департамента полиции Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов представил его личному составу ДП области.

Курмет Мажикенов в органах внутренних дел служит более 20 лет. Окончил Костанайский юридический институт КУИС МЮ РК.

Начинал службу полицейским специального отряда быстрого реагирования ГУВД Костанайской области. Работал на разных должностях УВД Рудного, в 2016-2019 годы – заместителем начальника Управления местной полицейской службы ДП области.

С мая 2019 года занимал должность начальника Управления местной полицейской службы (УМПС) ДП области.

Бекет Аймагамбетов пожелал новому заместителю успешной и плодотворной работы.

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