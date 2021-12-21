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Кадровые назначения в департаменте полиции Костанайской области

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Назначен новый заместитель начальника департамента полиции Костанайской области.

Приказом министра внутренних дел заместителем начальника департамента полиции Костанайской области назначен подполковник полиции Мажикенов Курмет Кенжаханович.

Начальник департамента полиции Костанайской области генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов представил его личному составу ДП области.

Курмет Мажикенов в органах внутренних дел служит более 20 лет. Окончил Костанайский юридический институт КУИС МЮ РК.

Начинал службу полицейским специального отряда быстрого реагирования ГУВД Костанайской области. Работал на разных должностях УВД Рудного, в 2016-2019 годы – заместителем начальника Управления местной полицейской службы ДП области.

С мая 2019 года занимал должность начальника Управления местной полицейской службы (УМПС) ДП области.

Бекет Аймагамбетов пожелал новому заместителю успешной и плодотворной работы.

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