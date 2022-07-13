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Кадровые назначения в ДП Костанайской области

На должность заместителя начальника ДП Костанайской области назначен полковник полиции Бауыржан Абенов.

Полковник полиции будет курировать вопросы следствия и дознания.

Бауыржан Абенов уроженец Костанайской области. Ранее занимал должность начальника управления расследований следственного Департамента МВД РК.

Работал в УВД города Аркалыка, затем в МВД.

Имеет большой опыт по расследованию особо-опасных преступлений против личности и собственности.

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