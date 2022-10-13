Кадровые назначения в ДП Костанайской области.

Кадровые ротации произошли в департаменте полиции Костанайской области, коснулись они начальников районных и городских отделов полиции.

Сегодня начальник ДП области представил личному составу Житикаринского района и города Рудного новых начальников подразделений, назначенных приказом Министра внутренних дел.

«Считаю, что начальники отделов и управлений полиции – это ключевые фигуры в реализации задач поставленных Главой государства и Министром внутренних дел по реформированию полиции. Накопленный ими опыт на местах необходимо реализовывать на более сложных участках работы. К примеру, управление полиции города Рудного возглавит Булат Иманов, руководивший ранее Житикаринским отделом полиции», — отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Подполковник полиции Булат Иманов в ОВД с 1996 года, начинал службу с патрульного полицейского, имеет большой в административной службе и обеспечении общественной безопасности.

Руководителем отдела полиции города Житикары и Житикаринского района назначен подполковник полиции Максут Ералиев. Ранее возглавлял Узункольский отдел полиции.

Подполковник полиции Максут Ералиев, в полиции с 2001 года. Службу начинал с оперуполномоченного. Работал заместителем начальника в Карабалыкском отделе полиции и управлении полиции города Рудного по оперативной работе.

Начальником отдела полиции города Житикары и Житикаринского района назначен приказом Министра подполковник полиции Максут Ералиев.

Вновь назначенным руководителям Ерлан Омарбеков пожелал успехов в работе, поставив перед личным составом задачи по обеспечению правопорядка на вверенных территориях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.